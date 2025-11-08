محکمہ زراعت کی کاشتکاروں میں قیمتی انعامات کی تقسیم
لاہور (آن لائن)محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے کسان کارڈ ریکوری کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کیلئے خصوصی انعامی پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا۔۔۔
اس سلسلہ میں کسان کارڈ ریکوری کی قرعہ اندازی میں کامیاب خوش نصیب کاشتکاروں کیلئے تقریب تقسیمِ انعامات ایگریکلچر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت وزیرِ زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے تین قرعہ اندازیوں میں کامیاب 14 خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز، 10 کاشتکاروں میں عمرہ کے ٹکٹس، 21 کاشتکاروں میں موٹر بائیکس، 90 کاشتکاروں میں سونے کے سکے اور 60 کاشتکاروں میں موبائل فونز تقسیم کیے ۔