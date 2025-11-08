صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت کی کاشتکاروں میں قیمتی انعامات کی تقسیم

  • لاہور
محکمہ زراعت کی کاشتکاروں میں قیمتی انعامات کی تقسیم

لاہور (آن لائن)محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے کسان کارڈ ریکوری کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کیلئے خصوصی انعامی پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا۔۔۔

اس سلسلہ میں کسان کارڈ ریکوری کی قرعہ اندازی میں کامیاب خوش نصیب کاشتکاروں کیلئے تقریب تقسیمِ انعامات ایگریکلچر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت وزیرِ زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے تین قرعہ اندازیوں میں کامیاب 14 خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز، 10 کاشتکاروں میں عمرہ کے ٹکٹس، 21 کاشتکاروں میں موٹر بائیکس، 90 کاشتکاروں میں سونے کے سکے اور 60 کاشتکاروں میں موبائل فونز تقسیم کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا فیصل آباد کا نادہندہ محکموں کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ

آرمڈ سروسز بورڈ جھنگ کا اجلاس، شہدا و ریٹائرڈ فوجیوں کے مسائل کے حل پر زور

عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل ،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل میں تعلیمی و طبی اداروں کا معائنہ

ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت

ٹوبہ :ضلعی انتظامیہ کا ناجائز منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن