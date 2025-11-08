صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین کیلئے بڑھاپے میں پنشن ہی واحد سہارا :ملی لیبر فیڈریشن

  • لاہور
لاہور (خبر نگار ) پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کے صدر رانا جبران، جنرل سیکرٹری محبوب عالم سندھو، پنجاب کے صدر عبدالمجید سالک اور۔۔۔

 جنرل سیکرٹری حافظ احسان الٰہی وٹو نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑھاپے میں پنشن ہی واحد سہارا ہے ، مگر حکومت پنجاب کا متعارف کردہ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس (منسوخی) آرڈیننس 2025 ملازمین کی معاشی سلامتی کے لیے شدید خطرات پیدا کر رہا ہے ۔ انہوں نے اسے نہ صرف ملازمین کے معاشی استحکام بلکہ ان کی عزت نفس کے لیے بھی سنگین چیلنج قرار دیا۔

 

