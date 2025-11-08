فیملی میڈ یسن فیملی کو ن کا نفر نس کے انتظا ما ت کے حو الے سے اجلا س
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )اکیڈ می آ ف فیملی فز یشنز پا کستا ن کی 35ویں سا لا نہ 4روزہ انٹر نیشنل کا نفر نس فیملی میڈ یسن فیملی کو ن کا نفر نس کے۔۔۔
انتظا ما ت کے حو الے سے ایک اجلا س کا انعقا د کیا گیا۔یہ تقر یب لا ہو ر جم خا نہ میں منعقد کی گئی ۔ ڈاکٹر الفر یدظفر نے خطا ب کر تے ہو ئے کہا کہ امر اض نسو اں کے سیشن میں پو رے ملک سے نا مو ر ما ہر امر اض نسو اں تشر یف لا رہی ہیں اور جو نیئر وسنیئر گا ئنا کا لو جسٹ کی کثیر تعد اد شر کت کر یں گی ۔