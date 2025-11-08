صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیملی میڈ یسن فیملی کو ن کا نفر نس کے انتظا ما ت کے حو الے سے اجلا س

  • لاہور
فیملی میڈ یسن فیملی کو ن کا نفر نس کے انتظا ما ت کے حو الے سے اجلا س

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )اکیڈ می آ ف فیملی فز یشنز پا کستا ن کی 35ویں سا لا نہ 4روزہ انٹر نیشنل کا نفر نس فیملی میڈ یسن فیملی کو ن کا نفر نس کے۔۔۔

 انتظا ما ت کے حو الے سے ایک اجلا س کا انعقا د کیا گیا۔یہ تقر یب لا ہو ر جم خا نہ میں منعقد کی گئی ۔ ڈاکٹر الفر یدظفر نے خطا ب کر تے ہو ئے کہا کہ امر اض نسو اں کے سیشن میں پو رے ملک سے نا مو ر ما ہر امر اض نسو اں تشر یف لا رہی ہیں اور جو نیئر وسنیئر گا ئنا کا لو جسٹ کی کثیر تعد اد شر کت کر یں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی طالبات،فیکلٹی،عملے کی پولیس تصدیق کا آغاز

مظفرگڑھ میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم میں تیزی، ٹیمیں متحرک

صوبہ پنجاب ترقی کے نئے دور میں داخل ہوچکا ،نعیم اختر بھابھہ

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے سیلاب زدہ کاشتکاروں میں بیج تقسیم

بوریوالا میں ستھرا پنجاب ماڈل یونین کونسلز کا افتتاح

بابا رب راکھا سرکار کے عرس کی تقریبات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن