شارٹ فارم ان دی ایج آف سوشل میڈیا پر پینل ڈسکشن
ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے کہانی بیان کرنے کے انداز کو بدل دیا :مقررین
لاہور(خبر نگار)این سی اے ٹرائینالے کے تحت \"شارٹ فارم ان دی ایج آف سوشل میڈیا\" کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا ۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں این سی اے ٹرائینالے کے تحت ‘‘شارٹ فارم اِن دی ایج آف سوشل میڈیا’’ کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب شاکر علی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی جس میں ماہرینِ فنون، اساتذہ، طلبہ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔سیشن کی ماڈریٹر سیرت حاذر تھیں جبکہ پینل میں معروف ادیب و ڈرامہ نگار پروفیسر ڈاکٹر اصغر ندیم سید، اداکار سلمان شاہد، پروفیسر ماجد سعید خان، عدیل ہاشمی‘ بشریٰ سلطان اور سمن کامران شامل تھے ۔ مقررین نے سوشل میڈیا کے دور میں شارٹ فارم ویڈیوز کے بڑھتے ہوئے رجحان، مواد کی تیاری اور ناظرین کے بدلتے ذوق پر تفصیلی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے کہانی بیان کرنے کے انداز کو بدل دیا ہے اور نوجوان تخلیق کاروں کیلئے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔وائس چانسلر این سی اے پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے کہا کہ اس قسم کے مکالمے طلبہ کیلئے سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں جو انہیں میڈیا اور فلم سازی کی جدید سمتوں سے روشناس کراتے ہیں۔