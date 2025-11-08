محنت کشوں میں ڈیتھ اور میرج گرانٹ کے چیک تقسیم
نیشنل ورکرز کنونشن سے سپیکر ملک احمد، وزیر صنعت شافع حسین ودیگر کاخطاب
لاہور(خبر نگار‘سیاسی نمائندہ)نیشنل ورکرز کنونشن 2025ئکا الحمرا ہال میں انعقاد ہوا ۔ جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ، صوبائی وزیر صنعت شافع حسین اور صوبائی وزیر محنت منشائاللہ بٹ نے شرکت کی۔ کنونشن کا اہتمام صنعتی مزدور اتحاد پاکستان ،یونی پاکستان لائزن کونسل اور پیکجز گروپ ورکرز یونین نے مشترکہ طور پر کیا تھا ۔کنونشن میں سیکرٹری لیبر،ڈی جی لیبر،لیبر ڈیپارٹمنٹ کے حکام ،لیبر لیڈرز اور محنت کشوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔صوبائی وزراشافع حسین اور منشا اللہ بٹ نے محنت کشوں میں ڈیتھ اور میرج گرانٹ کے چیک تقسیم کئے ۔کنونشن کے دوران شیخ محسن الیاس کو ورکرز ویلفیئر بورڈ اسلام آباد کی گورننگ باڈی کا ممبر منتخب ہوئے پر خراج تحسین پیش کیا گیا ۔سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے وکرز کنوشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹری اور لیبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے ۔ محنت کشوں کی فلاح کیلئے وسائل میں اضافہ اور قوانین میں بہتری لانے کی ضرورت ہے ،شافع حسین نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی معیشت کے استحکام میں محنت کش کا کلیدی کردار ہے ،محنت کشوں کی وجہ سے صنعت کا پہیہ چلتا ہے اس لیے ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا ۔