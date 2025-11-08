صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبے کے کالجز کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
صوبے کے کالجز کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ

انتظام نجی اداروں کے سپرد ہو گا،تعلیم غریب سے دور ہو جائیگی:صدر پیپلا

لاہور (عاطف پرویز سے )سرکاری اسکولوں کے بعد اب صوبے کے کالجز کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کم انرولمنٹ والے کالجز کی نشاندہی مکمل کرلی ہے ، جبکہ پہلے مرحلے میں سو سے دو سو کالجز نجی شعبے کے حوالے کیے جائیں گے ۔تفصیلات کے مطابق کالجز کا انتظام نجی اداروں کے سپرد کیا جائے گا، تاہم اخراجات محکمہ ہائر ایجوکیشن خود برداشت کرے گا۔ اس پالیسی کا مقصد انتظامی کارکردگی بہتر بنانا اور کالجز میں تعلیمی معیار کو فروغ دینا بتایا جا رہا ہے ۔پنجاب بھر میں اس وقت ساڑھے سات سو سے زائد سرکاری کالجز فعال ہیں۔دوسری جانب پیپلا نے کالجز کی آؤٹ سورسنگ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے ۔ تنظیم کی صدر فائزہ رانا نے کہا ہے کہ \"آؤٹ سورسنگ کا مطلب تعلیم کو کاروبار بنانا ہے ، ہم اس فیصلے کی ہر سطح پر مخالفت کریں گے اور احتجاج کریں گے ۔صدر پیپلا لاہور ڈویژن حسن رشید کا کہنا تھا کہ \"یہ پالیسی اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے ۔ اگر سرکاری ادارے نجی کنٹرول میں گئے تو تعلیم عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔

 

