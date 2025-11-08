صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنڈز اجرا میں تاخیر ، ترقیاتی منصوبوں میں تعطل کا خطرہ

  • لاہور
ایک ماہ گزرنے کے باوجود سمری پر تاحال عملدرآمد نہ ہو سکا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )نئے مالی سال کے آغاز پر پنجاب حکومت نے لاہور میں سٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کیلئے 20ارب 12کروڑ 20لاکھ روپے کے ترقیاتی فنڈز کی منظوری دی۔ان میں سے 10ارب روپے پہلے ہی لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کو جاری کیے جا چکے ہیں۔تاہم ایل ڈی اے نے باقی 10ارب 12کروڑ روپے کے اجرا کیلئے 6اکتوبر کو پنجاب حکومت کو سمری ارسال کی تھی -ایک ماہ گزرنے کے باوجود اس سمری پر تاحال عملدرآمد نہیں ہو سکا۔ان سٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کے لیے چار ماہ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔جبکہ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم کی سٹرکچر پلان روڈ ایک سال کے اندر مکمل کی جائے گی۔شعبہ انجینئرنگ نے دستیاب وسائل کے تحت تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں ،تاہم فنڈز کے اجرا کے بغیر جاری رفتار کو برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ادھر محکمہ خزانہ پنجاب نے سمری پر غور تو شروع کر دیا ہے ، مگر منصوبوں کے مالیاتی تقاضے تاحال زیرِ تجزیہ ہیں۔فنڈز کے اجرا میں تاخیر سے لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے شیڈول میں تعطل پیدا ہونے کا خطرہ ہے ۔ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے نے حکومت سے جلد فنڈز ریلیز کرنے کی درخواست دوبارہ دائر کر دی ہے ۔

 

