ہسپتالوں کی انسپکشن کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ
عوام کیلئے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے مزید تین نئے دفاتر کھول دیئے گئے
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )ہسپتالوں کی انسپکشن کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اجلاس میں ہسپتالوں کی انسپکشن کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ،اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور سابق چیف سیکرٹری پنجاب و چیئرپرسن بورڈ آف کمشنرز میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان نے کی،اس موقع پر سیکرٹری محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمت محمود خان، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر حافظ محمد وسیم، سی ای او پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ثاقب عزیز، مشتاق سلہریا و دیگر افسران نے بھی شرکت کی- صوبائی وزیر نے کہا کہ لاہور میں 72 ارب روپے کی خطیر رقم سے سٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بنا رہے ہیں ،عوام کی سہولت کی خاطر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے مزید تین نئے دفاتر کھول دیئے گئے ہیں -وسیع مشاورت کے بعد کمیشن مختلف علاجگاہوں کے فراہمی صحت کے معیار کی نظرثانی کررہا ہے ۔