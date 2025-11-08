صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوروالوجی سرجنز کی سلور جوبلی یوروکون کانفرنس کا آغاز

  • لاہور
مریضوں کے علاج و معالجے کے معیار پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے :مقررین

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )یوروالوجی کی دنیا لاہور میں سلور جوبلی ’’یوروکون کانفرنس 2025 ‘‘کا شاندار آغاز ہوگیا جس میں بین الاقوامی ماہرین ڈاکٹرز کی شرکت۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف یوروالوجی سرجنز کے زیرِ اہتمام سلور جوبلی بین الاقوامی یورولوجیکل کانفرنس ’’یوروکون 2025‘‘کا صوبائی دارالحکومت لاہور میں شاندار آغاز ہو گیا۔ یہ عالمی سطح کی کانفرنس یوروالوجی کے شعبے میں جدید تحقیق، علم و تجربے کے تبادلے اور نئی ٹیکنالوجی کے فروغ کیلئے ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عثمان خان بطور مہمان خصوصی، پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد تسنیم، پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد گیسٹ آف آنر تھے ۔افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی اے یو ایس کے صدر پروفیسر ڈاکٹر خضر حیات گوندل نے کہا کہ  مریضوں کے علاج و معالجے کے معیار پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے ۔

 

