پنجاب یونیورسٹی :’’ہیلے ریسرچ ویک‘‘کی اختتامی تقریب

  • لاہور
ادارے نے نیا ڈیجیٹل نظام متعارف کرادیا:وی سی محمد علی ودیگر کاخطاب

لاہور(خبرنگار )پنجاب یونیورسٹی کے ہیلے کالج آف کامرس میں ہیلے ریسرچ ویک کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی تھے ۔ تقریب میں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین فرخ امل ،ڈائریکٹر جنرل آئی پی او نعمان اسلم، پرنسپل ہیلے کالج ڈاکٹر حافظ ظفر احمد، چینی سفارتخانے کے نمائندے لے اوٹنگ، فیکلٹی ممبران، محققین اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین آئی پی او فرخ امل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی (ملکیتِ دانش) پائیدار معاشی ترقی کا بنیادی ستون ہے ، جو معاشروں کو 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان گریجوا یٹس کو جاب کرنے کے بجائے انٹرپرینیورشپ اپنانا چاہیے اور اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کروانا چاہیے ۔ ان کے مطابق ملکیتِ دانش کا تحفظ نہ صرف جعل سازی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بلکہ برانڈ ویلیو میں اضافہ اور جدت طرازی کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے ۔تخلیق کاروں اور جدت طرازوں کے حقوق کا تحفظ ایک ایسے ماحول کی تشکیل کرتا ہے جہاں خیالات پھل پھول سکیں اور توانائی، صحت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی ممکن ہو۔انہوں نے کہا کہ ادارے نے نیا ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا ہے جس کے تحت شکایات آن لائن درج کرائی جا سکیں گی۔

 

