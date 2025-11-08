پنجاب اسمبلی پارلیمانی رپورٹرز پریس گیلری کی جنرل کونسل کا اجلاس
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب اسمبلی پارلیمانی رپورٹرز پریس گیلری کا جنرل کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت خواجہ نصیر نے کی۔۔۔
اجلاس میں پریس گیلری کے ممبران صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں پریس گیلری کی آئینی اصلاحاتی کمیٹی کے ممبران نے ترامیم کی تیاری کے حوالے سے اپنی رپورٹ اور مجوزہ ترامیم پیش کیں۔ صدر پریس گیلری نے پریس گیلری آئینی کمیٹی کی چھ مختلف تجاویز کواجلاس میں پیش کیا۔ صدر پریس گیلری نے آئینی ترامیم پر ووٹنگ کروائی، پریس گیلری آئینی ترمیم واضح اکثریت کے ساتھ تمام ترامیم کو منظور کرلیاگیا۔