جنرل ہسپتال کے ڈپٹی ایم ایس کی ڈگری جعلی نکلنے کا انکشاف
ڈاکٹر مبین پر فائل میں جعلی ایف ایس سی سرٹیفکیٹ لگا نے کاالزاملاہور نیوزکی نشاندہی پر ڈپٹی ایم ایس کو سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے نکال دیا گیا
لاہور(ہیلتھ رپورٹر )لاہور جنرل ہسپتال کے ڈپٹی ایم ایس کی ڈگری جعلی نکلنے کا انکشاف ، جعلی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر مبین کو محکمہ صحت اور لاہور جنرل ہسپتال انتظامیہ نے ملی بھگت سے اعلیٰ سیٹ پر نوازے رکھا،شہری کی درخواست نے16سال سے جعلی طریقہ سے تنخواہ لینے والے ڈاکٹر مبین علی مبارک کا بھانڈا پھوڑ گیا۔تفصیلات کے مطابق شہری نے چھ ماہ قبل لاہور جنرل ہسپتال کو درخواست دی تھی کہ ڈاکٹر مبین علی مبارک کی تمام ڈگریاں جعلی ہیں مگر اس پر معاملہ گول کردیا گیا ۔سیکرٹری ہیلتھ کے ایکشن لینے کے بعد کوٹ خواجہ سعید اور سید مٹھا ہسپتال سے منگوائی گئی فائلز کے مطابق لاہورجنرل ہسپتال نے ڈاکٹر کی ڈگری جعلی ہونے کا اقرار کرتے ہوئے انکوائری کے بعد محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو رپورٹ ارسال کردی ہے ،ڈاکٹر مبین علی مبارک نے ایک سرکاری ہسپتال کی فائل میں لاہور کی جعلی ایف ایس سی سرٹیفکیٹ لگا رکھا ہے جبکہ لاہور جنرل ہسپتال میں اے لیول اور ایم بی بی ایس کی جعلی ڈگریاں لگا رکھی ہے ۔لاہور جنرل ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین نے اپنے مؤقف میں کہا ہے کہ ہم نے انکوائری مکمل کرکے محکمہ صحت کو ارسال کردی ہے ، اب محکمہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ایکشن ہوگا۔دریں اثنا لاہور جنرل ہسپتال کے جعلی ڈگری ہولڈر ڈپٹی ایم ایس کو محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے نکال دیا گیا ، لاہور نیوز کی نشاندھی کے بعد ڈاکٹر مبین علی مبارک کو محکمہ پرائمری رپورٹ کرنے کی ہدایت کردی گئی، محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایم ایس جنرل ہسپتال کی رپورٹ کے بعد نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ۔