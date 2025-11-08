سہیل آفریدی کا مساجد بارے بیان قومی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش :طاہر اشرفی
لاہور(آئی این پی)چیئرمین پاکستان علما کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی نے وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان پر شدید ردعمل دیتے ہوئے اسے قابلِ افسوس اور پاکستان کے تشخص کے خلاف قرار دیا ہے ۔۔۔
لاہور سے جاری اپنے ایک بیان میں مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ وزیراعلی خیبرپختونخوا نے مساجد سے متعلق جو گفتگو کی وہ نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ پاکستان کے قومی وقار کو مجروح کرنے کی کوشش ہے ، پاک فوج پر اس طرح کی الزام تراشی بھارت نے بھی نہیں کی۔ پاک فوج مساجد و مدارس کی محافظ ہے ۔