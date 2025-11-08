موجودہ کرپٹ نظام تمام مسائل کی جڑ ہے :جماعت اسلامی
مافیا نے پاکستان کو غریب عوام کیلئے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا:جاویدقصوری
لاہور (سیاسی نمائندہ) امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا اجتماع عام کی تیاریاں جاری ہیں۔ جماعت اسلامی کا کل پاکستان اجتماع عام 21تا 23نومبرکو مینار پاکستان کے مقام پر ہوگا، اس میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہونگے ۔ بدل دو نظام کے تحت ہونے والا یہ اجتماع ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جتماع ہو گا۔ اس میں نوجوانوں کو ایک نئی امید اور جذبہ ملے گا۔ جماعت اسلامی ملک میں حقیقی عوام کی ترجمان جماعت ہے جس کا ماضی صاف وشفاف اور تاریخ خدمت خلق، ایثار کی درخشاں مثال ہے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ کرپٹ نظام تمام مسائل کی جڑ ہے ۔ ان سے نجات حاصل کرنی ہو گی۔