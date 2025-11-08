صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رنگ روڈ کے تمام الیکٹرک پولز فنکشنل :وزیر تعمیرات

  • لاہور
رنگ روڈ کے تمام الیکٹرک پولز فنکشنل :وزیر تعمیرات

صوبائی وزیر نے رات گئے لاہور رنگ روڈ کا اچانک اور تفصیلی دورہ

لاہور(اے پی پی)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ لاہور رنگ روڈ کی بہتری، بحالی اور خوبصورتی کیلئے سرگرم عمل ہیں۔جاری اعلامیہ کے مطابق صوبائی وزیر نے رات گئے لاہور رنگ روڈ کا اچانک اور تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔رنگ روڈ اتھارٹی کے افسران نے صوبائی وزیر کو بحالی کے جاری منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا کہ لاہور رنگ روڈ کے تمام الیکٹرک پولز فنکشنل ہیں جبکہ خراب حصوں پر سفالٹ کا کام رات گئے بھی جاری ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ ایل ای ڈی لائٹس کی تنصیب، بیوٹیفکیشن اور سیفٹی ورک کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ عوام کو محفوظ اور خوشگوار سفر کی سہولت میسر آ سکے ۔

 

