یوایم ٹی میں سالانہ بک فیئر کاانعقاد

  • لاہور
یوایم ٹی میں سالانہ بک فیئر کاانعقاد

لاہور (خبر نگار ) یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ایم ٹی) میں خرم مراد لرننگ ریسورس سینٹر کے زیرِ اہتمام سالانہ بک فیئر 2025 بھرپور جوش و خروش کیساتھ جاری ہے ۔۔۔

تین روزہ اس علمی و ادبی میلے کا افتتاح پرووسٹ یو ایم ٹی ڈاکٹر اصغر زیدی نے فیتہ کاٹ کر کیا۔افتتاحی تقریب میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پرووسٹ یو ایم ٹی نے کہا کہ طلبہ کو کتابوں سے دوستی اور مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے کیونکہ اچھی کتابیں انسان کو فکری بلندی، تخلیقی صلاحیت اور کامیابی کی راہ دکھاتی ہیں۔ 

 

