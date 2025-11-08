صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے:ملازمین کی کمی سے شہری امور شدید متاثر

  • لاہور
نائب قاصد، آیا، کلرک، ڈرائیور، مالی اور سینی ٹیشن ورکرز جیسی بنیادی نوعیت کی اسامیاں عرصہ سے خالی غیرتربیت یافتہ عملے کی وجہ سے فیلڈ آپریشنز متاثر ،بھرتیوں کی منظوری کیلئے حکومت کوخط لکھنے کافیصلہ :انتطامیہ

لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی میں گریڈ 1سے گریڈ 11تک کی 1100 اسامیاں طویل عرصے سے خالی پڑی ہیں۔عملے کی کمی کے باعث ادارے کے کئی اہم محکمے جن میں انفورسمنٹ، ٹاؤن پلاننگ، فنانس اور ایڈمن ونگ شامل ہیں اور براہِ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق نائب قاصد، آیا، کلرک، ڈرائیور، مالی اور سینی ٹیشن ورکرز جیسی بنیادی نوعیت کی اسامیاں بھی خالی ہیں۔جبکہ سرویئر، ڈیٹا انٹری آپریٹر، ڈاک رنر، چوکیدار، الیکٹریشن، ڈمپر ڈرائیور اور جونیئر کلرک کی کئی نشستیں برسوں سے پُر نہیں ہو سکیں۔ افرادی قوت کی کمی پوری کرنے کیلئے ایل ڈی اے نے ورک چارج سٹاف اور سکیورٹی گارڈز سے دفتری اور فیلڈ ورک کرانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ،تاہم غیرتربیت یافتہ عملے کی وجہ سے فیلڈ آپریشنز، صفائی کے معاملات اور انفورسمنٹ کی سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ایل ڈی اے کے مختلف ڈائریکٹوریٹس میں ریکارڈ ہینڈلنگ، بلڈنگ پلان اپروول اور سائٹ انسپکشنز میں بھی تاخیر معمول بن چکی ہے ۔محکمانہ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے نے پنجاب حکومت کو گریڈ 1تا 11کی 1100 اسامیوں پر بھرتی کی اجازت کیلئے سمری ارسال کی تھی -تاہم تاحال بھرتیوں کی منظوری نہیں دی گئی۔ایل ڈی اے انتظامیہ نے ایک بار پھر حکومت پنجاب کو بھرتیوں کی فوری منظوری کے لیے خط بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

 

