صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2ملزم گرفتار، آئس ،چرس برآمد

  • لاہور
2ملزم گرفتار، آئس ،چرس برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)بادامی باغ پولیس نے خاتون سمیت دو منشیات فروش گرفتار ،ہزاروں مالیت کی آئس اور چرس برآمد کر لی۔کریک ڈاؤن کے دوران ملزمہ مہرین بی بی کے قبضہ سے 1000گرام آئس جبکہ ملزم آصف کے قبضہ سے 1428گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے۔

بادامی باغ پولیس نے خاتون سمیت دو منشیات فروش گرفتار ،ہزاروں

 مالیت کی آئس اور چرس برآمد کر لی۔کریک ڈاؤن کے دوران ملزمہ مہرین بی بی کے قبضہ سے 1000گرام آئس جبکہ ملزم آصف کے قبضہ سے 1428گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر