2ملزم گرفتار، آئس ،چرس برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر)بادامی باغ پولیس نے خاتون سمیت دو منشیات فروش گرفتار ،ہزاروں مالیت کی آئس اور چرس برآمد کر لی۔کریک ڈاؤن کے دوران ملزمہ مہرین بی بی کے قبضہ سے 1000گرام آئس جبکہ ملزم آصف کے قبضہ سے 1428گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے۔
