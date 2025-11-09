صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطینیوں کی اخلاقی و مالی مدد پر کالج پرنسپل کیلئے’’معزز بہن‘‘ کا خطاب

  • لاہور
فلسطینیوں کی اخلاقی و مالی مدد پر کالج پرنسپل کیلئے’’معزز بہن‘‘ کا خطاب

قصور(نمائندہ دنیا)فلسطینی حکومت اور فلسطینی سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمداﷲ زید کی جانب سے مشکل وقت میں فلسطینی بہن بھائیوں کی اخلاقی و مالی امداد کرنے پرکالج پرنسپل پروفیسر مسز اسماء عبدالقدوس کھوکھر کے لیے فلسطینیوں کی ‘‘معزز بہن’’ کے سرکاری خطاب کا اعلان کیا گیا ہے ۔

فلسطینی سفیر نے یہ اعلان اسلام آباد میں واقع فلسطینی سفارت خانے میں بین الاقوامی پارلیمنٹیرین صاحب زادہ احمد رضا خان قصوری، ڈاکٹر عبدالقدوس کھوکھر اور صاحب زادہ طاہر نادر پر مشتمل وفد سے ملاقات کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر فلسطینی سفیر نے ڈاکٹر ادریس احمد شیخ اور صاحب زادہ طاہر نادر کیلئے فلسطینیوں کے ‘‘معزز بھائی’’ کے سرکاری خطابات کا اعلان بھی کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹس لائٹس منصوبہ مکمل نہ ہوسکا،نہ ہی ٹھیکیدار کیخلاف انکوائری

آلودگی : 300 سٹون کریشرز مالکان کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

پی پی 73 میاں سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم جاری،ن لیگ شعبہ خواتین متحرک

ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے ،سلطان علی رانجھا

جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی میں درس قرآن

خوشاب:تین ملک شاپس سیل، نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر