صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایس سی :میرٹ کا تعین امتحانی نتائج ، انٹرویو پرہوگا

  • لاہور
پی پی ایس سی :میرٹ کا تعین امتحانی نتائج ، انٹرویو پرہوگا

لاہور(خبر نگار)پی پی ایس سی نے میرٹ کے تعین میں تعلیمی نمبروں کاحصہ ختم کر دیا ہے ۔

 پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے بھرتی کے عمل میں اہم اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ اب میرٹ کا تعین صرف پی پی ایس سی کے امتحانی نتائج اور انٹرویو کی بنیاد پر کیا جائے گا، جبکہ تحریری امتحان کے نمبروں کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے ۔تحقیقی کام اور نان کلینیکل تجربے پر اضافی نمبر دینے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے ۔یہ نئے اصلاحاتی اقدامات یکم جنوری 2026سے نافذ العمل ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈآپریشن،پروڈکشن یونٹس کو جرمانے

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ

ناصر لنگا اخبارفروش یونین خانیوال کے صدر،اظہرفتیانہ جنرل سیکرٹری منتخب

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر