  • لاہور
شیخوپورہ: پاکستان ورکرز فیڈریشن کے الیکشن کی منظوری، تمام عہدیدار منتخب

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) قومی صنعتی تعلقات کمیشن کے رجسٹرار ٹریڈ یونین اور فاضل ممبر نے پاکستان ورکرز فیڈریشن کے الیکشن کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق چوہدری عبدالرحمن عاصی چیئرمین، شوکت علی انجم صدر، اور اسد محمود جنرل سیکرٹری سمیت تمام عہدیداران منتخب ہو گئے ہیں۔اس موقع پر قائدِ مزدور چوہدری محمد یٰسین نے تمام منتخب ہونیوالے مرکزی اور ریجنل عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پاکستان ورکرز فیڈریشن مزدوروں کی حقیقی اور جمہوری تنظیم ہے جس کا مقصد مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ۔

