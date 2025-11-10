شیخوپورہ:وارث شاہ آڈیٹوریم میں یومِ اقبال کی پروقار تقریب
بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں اسناد اور شیلڈز تقسیم
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام وارث شاہ آڈیٹوریم میں یومِ اقبال کے موقع پر پروقار تقریبات منعقد ہوئیں، جن کی صدارت ڈویژنل ڈائریکٹر افراز احمد نے کی۔مہمانانِ گرامی میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی نائب صدر صالحہ سیرت ایڈووکیٹ، نظریہ پاکستان فورم کے ضلعی صدر سر شہباز احمد خان، پروفیسر ڈاکٹر نگہت خورشید، اے ای او ایجوکیشن آسیہ فردوس اوردیگر افراد شامل تھے ۔ ضلع بھر کے سرکاری، نیم سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے علامہ اقبال کے افکار اور پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے تقاریر، ملی نغمے ، کلامِ اقبال، ٹیبلو، ڈرامے اور تھیٹر پرفارمنسز پیش کیں۔ آخر میں مہمانانِ گرامی نے بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کیں۔