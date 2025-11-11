انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ،سفارشات مرتب
لاہور (خبر نگار)پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور میں انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (IBCC)فورم کی 182ویں میٹنگ کے تحت قائم کی گئی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا ۔ ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر شہزاد گل کی زیر صدارت میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سطح کے امیدواروں کیلئے اہم سفارشات مرتب کی گئیں۔
