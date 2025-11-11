صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارکیٹ گرانے کامعاملہ ،محکمہ وائلڈ لائف کو درخواست پر فیصلہ کا حکم

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ میں داتا دربار کے سامنے مارکیٹ گرانے سے مبینہ طور پر جانوروں کے مرنے کیخلاف درخواست پر عدالت نے کیس محکمہ وائلڈ لائف کو بھجوا کر ایک ماہ میں فیصلے کا حکم دیدیا۔۔۔

جسٹس شہرام سرور نے کیس پرسماعت کی ۔درخواست گزار انوائرنمنٹل اینڈ اینیمل رائٹس کنسلٹنٹس کی جانب سے التمش سعید پیش ہوئے ۔ ایل ڈی اے ، محکمہ وائلڈ لائف اور لائیو سٹاک و دیگر کو فریق بنایا گیا ۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مارکیٹ گرانے سے قبل جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل نہیں کیا گیا ۔ایل ڈی اے نے بغیر نوٹیفکیشن مارکیٹ گرائی ،ہزار سے زائد جانور اور پرندے ملبے تلے دب کرمرگئے ۔ عدالت محکمہ وائلڈ لائف سے رپورٹ طلب کرے ۔ 

 

