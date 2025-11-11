کوٹ رادھا کشن :منشیات فروش کی فائرنگ سے کانسٹیبل شدیدزخمی
قصور (خبرنگار) کوٹ رادھا کشن میں انسداد منشیات مہم کے دوران پولیس پارٹی پر فائرنگ سے کانسٹیبل شدید زخمی ہو گیا۔۔۔۔
بتایاگیاہے کہ گزشتہ شب وسیم ٹی ایس آئی کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے منشیات فروش رمضان عرف جانی کے گھر پر گرفتاری کے لیے ریڈ کیا۔ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی رمضان عرف جانی نے سیدھی فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور امجد علی کانسٹیبل شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ رادھا کشن منتقل کیا گیا، جہاں تشویشناک حالت کے پیش نظر اسے جنرل ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا۔