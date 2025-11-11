صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  لاہور
قصور:ڈی سی کی اوپن ڈور پالیسی شہری مسائل کے حل کی ہدایات

قصور (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر عمران علی نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے ۔۔۔۔

ڈی سی نے سیوریج، ریونیو، صفائی ستھرائی اور دیگر عوامی مسائل کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ صبح 10بجے سے ساڑھے 11بجے تک تمام ضلعی افسران عوامی مسائل سن رہے ہیں، اور ان کے فوری ازالے کو پنجاب حکومت کی پالیسی اور ضلعی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری قرار دیا۔

 

