مسافرکم ہونے پر دو ٹرینیں شاہ حسین اورجعفر ایکسپریس منسوخ

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )مسافروں کی تعداد میں کمی پر ریلوے نے دو ٹرینیں منسوخ کردیں۔ لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی شاہ حسین ایکسپریس کو معطل کردیا گیا ۔۔۔۔

ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہونے اور مسافر کم ہونے پر شاہ حسین ایکسپریس اور پشاور سے براستہ لاہور کوئٹہ جانے والہ جعفر ایکسپریس کو منسوخ کردیا گیا جبکہ قراقرم ایکسپریس کراچی کیلئے سہ پہر 3بجے کی بجائے 45 منٹ تاخیر سے سہ پہر 3بجکر 45منٹ پر لاہور سے روانہ ہوئی۔پاک بزنس ایکسپریس سہ پہر 4بجکر 30منٹ کی بجائے 1گھنٹہ 15منٹ تاخیر سے شام5بجکر45منٹ پر لاہور سے روانہ ہوئی۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کی منسوخی پر مسافر لاہور ریزرویشن آفس یا قریبی ریزرویشن آفس سے اپنا ریفنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 

