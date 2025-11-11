ایوان اقبال کمپلیکس کے زیراہتمام طلبہ میں تقریری مقابلے
علامہ اقبالؒ شخصیت نہیں ، کیفیت اور جذبے کانام ہے :اسد گیلانی،سلمان غنی ف
لاہور(خبر نگار)علامہ اقبالؒ شخصیت نہیں بلکہ کیفیت اور جذبے کانام ہے ،وسطی ایشیائی ریاستوں کی آزادی اور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں اقبال کی فکر اور جذبے کا اہم کردار تھا،نوجوانوں کی تحریک سے ہی ملکوں اور اقوام کی تقدیر بدلتی ہے ۔ان خیالات کا اظہار مقررین نے ایوان اقبال کمپلیکس کے زیراہتمام اور نمل لاہور کیمپس کے اشتراک سے یوم اقبال کے سلسلے میں طلبہ میں تقریری مقابلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مہمان خصوصی وفاقی سیکرٹری قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اسد رحمان گیلانی جبکہ مہمان مقرر سینئر صحافی سلمان غنی تھے ۔ میزبانی ایڈمنسٹریٹر ایوان اقبال انجم وحید اور ریجنل ڈائریکٹر نمل ہمایوں ضیا نے کی۔ اسد رحمان گیلانی نے خطاب میں کہا یہاں طلبہ میں جذبہ اور چمک کو دیکھ کر احساس ہوا کہ ملک کا مستقبل روشن اور اقبال نئی نسل میں زندہ ہیں۔سلمان غنی نے خطاب میں کہا اقبال شخصیت نہیں بلکہ کیفیت،جذبے ،سوچ اور فکر کا نام ہے جو صدیوں بعد بیدار ہوتی اور صدیوں دلوں میں راج کرتی ہے۔ تقریری مقابلے میں بدر الدجی ٰنے پہلی،سید منتہا گیلانی دوسری جبکہ بہزاد نے تیسری پوزیشن لی ۔