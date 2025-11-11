صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلونڈی:تجاوزات کیخلاف آپریشن‘ متعدد دکانیں سیل ‘جرمانے

  • لاہور
تلونڈی:تجاوزات کیخلاف آپریشن‘ متعدد دکانیں سیل ‘جرمانے

فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیرقانونی شیڈ، تھڑے اور رکھی گئی اشیا ہٹا دی گئیں

تلونڈی (نمائندہ دنیا) پیرا فورس کی سربراہی میں اسسٹنٹ کمشنر چونیاں تیمور خان اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شیخ وقاص نے شہر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا۔کارروائی کے دوران فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیرقانونی شیڈ، تھڑے اور رکھی گئی اشیاء ہٹا دی گئیں، جبکہ متعدد دکانوں کو سیل اور کئی تاجروں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔ آپریشن میں مشینری اور بھاری نفری استعمال کی گئی۔مقامی تاجروں کو تنبیہ کی گئی کہ تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور آئندہ خلاف ورزی پر مزید سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔اسسٹنٹ کمشنر تیمور خان نے کہا کہ شہری سہولت، ٹریفک کی روانی اور شہر کی خوبصورتی متاثر کرنے والی تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ چیف آفیسر شیخ وقاص نے کہا کہ عوامی راستوں پر قبضہ کرنا جرم ہے ، شہری اور تاجر تعاون کریں تاکہ شہر کو صاف ستھرا اور منظم بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف

میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمات

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس