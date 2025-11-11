صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگلاہل :اراضی تنازعات کے حل کیلئے اعلی ٰسطحی کمیٹی تشکیل

  • لاہور
سانگلاہل :اراضی تنازعات کے حل کیلئے اعلی ٰسطحی کمیٹی تشکیل

ڈی سی ننکانہ کنونئر،اے ڈی سی ریونیو سیکرٹری،ڈی پی او ننکانہ کمیٹی ممبر ہونگے

سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ نے وزیر اعلی مریم نواز کے نئے آرڈیننس پنجاب پروٹیکشن آف اونر شپ آف امموو ایبل پراپرٹی آرڈیننس 2025سیکشن 8کے تحت اراضی کے تنازعات کے حل اور قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی کیلئے اعلیٰ سطحی تنازعہ حل کمیٹی تشکیل دیدی،جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا،ڈپٹی کمشنر ننکانہ خود کمیٹی کے کنونئر اورایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کمیٹی کے سیکرٹری ہونگے ،ڈی پی او ننکانہ،متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر اور ایس ڈی پی اوز کمیٹی ممبران ہونگے ، ترجمان ضلعی حکومت کے مطابق تشکیل کردہ کمیٹی مذکورہ آرڈیننس کے سیکشن 7کے تحت موصول ہونے والی شکایت کو فوری طور پر حل کریگی ۔

 

