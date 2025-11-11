صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفاری پارک:اڑیال کے 3بچوں کی مصنوعی خوراک پر پرورش

  • لاہور
سفاری پارک:اڑیال کے 3بچوں کی مصنوعی خوراک پر پرورش

ماں سے جدا ہونے پر بچوں کو وائلڈ لائف ہسپتال میں کامیابی سے پروان چڑھایا گیا

لاہور (لیڈی رپورٹر )پنجاب کے نایاب اور قومی جنگلی جانور اڑیال کی بقا کی لاہور سفاری پارک کے وائلڈ لائف ہسپتال میں نئی امید سامنے آئی ہے جہاں 3ننھے اڑیال بچوں کو ماں سے جدا ہونے کے باوجود کامیابی سے مصنوعی خوراک کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ یہ بچے چند ماہ قبل جہلم سے بازیاب کیے گئے تھے جہاں ایک شخص انہیں سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف کی بروقت کارروائی پر ملزم کو گرفتار جبکہ بچوں کو لاہور سفارپارک منتقل کر دیا گیا ۔ وائلڈ لائف ہسپتال کے ماہرین نے دن رات محنت کرکے انہیں صحتمند بنایا۔ڈائریکٹر وائلڈ لائف ہسپتال ڈاکٹر رضوان خان کا کہنا ہے کہ  ماضی میں ماں سے جدا اڑیال بچوں کی زندہ رہنے کی شرح کم رہی مگر اس بار ہم نے جدید سائنسی طریقہ اپنایا، خوراک، حفاظتی ادویات کا باقاعدہ شیڈول مرتب کیا ۔ نتیجتاً تینوں بچے تیزی سے صحتیاب ہوئے ۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اڑیال کے بچوں کو کامیابی سے پروان چڑھایا گیا جو جنگلی حیات کے تحفظ میں اہم سنگ میل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس