سفاری پارک:اڑیال کے 3بچوں کی مصنوعی خوراک پر پرورش
ماں سے جدا ہونے پر بچوں کو وائلڈ لائف ہسپتال میں کامیابی سے پروان چڑھایا گیا
لاہور (لیڈی رپورٹر )پنجاب کے نایاب اور قومی جنگلی جانور اڑیال کی بقا کی لاہور سفاری پارک کے وائلڈ لائف ہسپتال میں نئی امید سامنے آئی ہے جہاں 3ننھے اڑیال بچوں کو ماں سے جدا ہونے کے باوجود کامیابی سے مصنوعی خوراک کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ یہ بچے چند ماہ قبل جہلم سے بازیاب کیے گئے تھے جہاں ایک شخص انہیں سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف کی بروقت کارروائی پر ملزم کو گرفتار جبکہ بچوں کو لاہور سفارپارک منتقل کر دیا گیا ۔ وائلڈ لائف ہسپتال کے ماہرین نے دن رات محنت کرکے انہیں صحتمند بنایا۔ڈائریکٹر وائلڈ لائف ہسپتال ڈاکٹر رضوان خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ماں سے جدا اڑیال بچوں کی زندہ رہنے کی شرح کم رہی مگر اس بار ہم نے جدید سائنسی طریقہ اپنایا، خوراک، حفاظتی ادویات کا باقاعدہ شیڈول مرتب کیا ۔ نتیجتاً تینوں بچے تیزی سے صحتیاب ہوئے ۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اڑیال کے بچوں کو کامیابی سے پروان چڑھایا گیا جو جنگلی حیات کے تحفظ میں اہم سنگ میل ہے ۔