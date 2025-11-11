صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس :ہائیکورٹ عمر قید سزا میں معافی پر برہم

  • لاہور
منشیات کیس :ہائیکورٹ عمر قید سزا میں معافی پر برہم

آئی جی جیل،سپرنٹنڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کو 24نومبر کو پیش ہونے کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)ہیروئین برآمدگی مقدمہ میں اڑھائی سال قبل عمر قید کی سزا پانے والے دو مجرموں کی 11،11سال سزائوں میں کمی پرلاہور ہائیکورٹ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر اور جیل سپرنٹنڈنٹ کوٹ لکھپت اعجاز اصغر کو 24 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیدیا ۔ دونوں مجرموں نے سزائوں میں مزید کمی کیلئے لاہورہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا ۔جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس طارق ندیم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے عمران اور جاوید اقبال کی اپیلوں پر سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے بتایا ٹرائل کورٹ نے 2023میں دونوں مجرموں کو 9،9کلو ہیروئن برآمدگی کیس میں عمر قید کی سزائیں سنائی تھیں جسکے بعد مختلف معافیوں کی مد میں جیل انتظامیہ نے دونوں کی 11،11سال سزا کم کردی تھی ۔جسٹس طارق ندیم نے ریمارکس دیئے کہ حیرانی کی بات ہے مجرموں کو اڑھائی سال میں ہی11سال کی رعایت دیدی گئی ۔ یہاں چھوٹے چھوٹے جرائم میں مجرم کئی کئی سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، انہیں ایسی معافیوں میں رعایت کیوں نہیں ملتی۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا جیل افسروں کو طلب کرکے پوچھیں گے کہ انہوں نے معافیاں کیسے دیں ؟۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس