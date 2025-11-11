صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی ملازمین کا جوڈیشل الاؤنسز ختم کرنے کیخلاف مظاہرہ

  • لاہور
وفاقی ملازمین کا جوڈیشل الاؤنسز ختم کرنے کیخلاف مظاہرہ

الاؤنسز کو 24گھنٹوں میں بحال نہ کیا گیا تو دھرنا دینگے :عدالتی ملازمین

لاہور(کورٹ رپورٹر)وفاقی عدالتوں کے ملازمین کا سپیشل جوڈیشل الاؤنسز ختم کرنے کیخلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ۔ عدالتی ملازمین نے بینکنگ کورٹ کے احاطہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اورمتعلقہ حکام کیخلاف نعرے بازی کی ۔ ملازمین نے 24 گھنٹوں میں سپیشل جوڈیشل الاؤنسز بحال کرنے کا مطالبہ کردیا اورکہا کہ اگر ہمارے الاؤنسز بحال نہ ہوئے تو دھرنا دینگے ۔وفاقی عدالتوں کے ملازمین کے احتجاج میں وکلاکے نمائندے بھی شریک ہوئے جس میں ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر ،کسٹمز بار کے صدر سمیت دیگر بار کے نمائندوں نے شرکت کی ۔وکلا کے نمائندوں نے بھی وفاقی ملازمین کا جوڈیشل الاؤنسز بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور انکا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔

 

