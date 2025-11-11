پی ایچ اے ، محکمہ صحت و بہبود آبادی کے درمیان معاہدہ
8ہزار ملازمین کو کلینک آن وہیل پرکام کی جگہ پر علاج کی سہولت ملے گی
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی اورمحکمہ صحت و بہبود آبادی میں معاہدہ، محکمہ صحت پی ایچ اے کے 8ہزار ملازمین کو کلینک آن وہیل کے ذریعے کام کی جگہ پر علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرے گا جبکہ پی ایچ اے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری و بہبود آبادی کے تحت ہسپتالوں میں ہارٹیکلچر کا ذمہ دار ہوگا۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی موجودگی میں ڈی جی جی پی ایچ اے راجہ منصور اور سپیشل سیکرٹری ہیلتھ عون عباس نے معاہدے پر دستخط کئے اور دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے اس موقع پرکہا محکمہ صحت پی ایچ اے کے پارکوں میں کلینک آن وہیل کی گاڑیاں فراہم کریگا جنکے ذریعے ملازمین کو کام کی جگہ پر ہی چیک اپ اور ادویات کی سہولت میسر ہوگی۔