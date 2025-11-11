لیسکو میں میٹرز کابحران شدت اختیار کرگیا‘صارفین خوار
ریجن میں سنگل فیز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کا معاملہ تاخیر کا شکار
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو میں میٹرز کا بحران شدت اختیار کر گیا، لیسکو ریجن میں سنگل فیز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کا معاملہ تاخیر کا شکار،وزارت پاور ڈویژن کے فوری فیصلے نے صارفین کو خوار کردیا،لیسکو کے پاس سنگل فیز میٹرز ختم، اے ایم آئی میٹرز کی فراہمی کا ضابطہ بھی تاحال طے نہ ہوسکا۔لیسکو انتظامیہ نجی کمپنیوں سے میٹر خردیداری کیلئے این او سی جاری کررہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کی میٹر ساز کمپنیوں کو صارف کا خریدار گیا ،میٹر پہلے لیسکو سٹور میں بھجوانے کی ہدایت پر میٹر ساز کمپنیوں نے صارفین کی جانب سے ڈائریکٹ خریدے میٹر لیسکو کے سٹور میں بھجوانے سے انکار کردیا،لیسکو اور میٹر ساز کمپنیوں کے درمیان میٹر فراہمی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے ۔ فیصلہ نہ ہونے سے ہزاروں صارفین نئے کنکشنز سے محروم ہیں ۔ لیسکو نے 22اگست کے بعد سے تاحال کوئی نیا یا خراب میٹر تبدیل نہیں کیا،خراب میٹرز کی تعداد 3لاکھ 50ہزار سے تجاوز کرگئی۔