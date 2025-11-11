صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو میں میٹرز کابحران شدت اختیار کرگیا‘صارفین خوار

  • لاہور
لیسکو میں میٹرز کابحران شدت اختیار کرگیا‘صارفین خوار

ریجن میں سنگل فیز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کا معاملہ تاخیر کا شکار

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو میں میٹرز کا بحران شدت اختیار کر گیا، لیسکو ریجن میں سنگل فیز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے کا معاملہ تاخیر کا شکار،وزارت پاور ڈویژن کے فوری فیصلے نے صارفین کو خوار کردیا،لیسکو کے پاس سنگل فیز میٹرز ختم، اے ایم آئی میٹرز کی فراہمی کا ضابطہ بھی تاحال طے نہ ہوسکا۔لیسکو انتظامیہ نجی کمپنیوں سے میٹر خردیداری کیلئے این او سی جاری کررہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کی میٹر ساز کمپنیوں کو صارف کا خریدار گیا ،میٹر پہلے لیسکو سٹور میں بھجوانے کی ہدایت پر میٹر ساز کمپنیوں نے صارفین کی جانب سے ڈائریکٹ خریدے میٹر لیسکو کے سٹور میں بھجوانے سے انکار کردیا،لیسکو اور میٹر ساز کمپنیوں کے درمیان میٹر فراہمی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے ۔ فیصلہ نہ ہونے سے ہزاروں صارفین نئے کنکشنز سے محروم ہیں ۔ لیسکو نے 22اگست کے بعد سے تاحال کوئی نیا یا خراب میٹر تبدیل نہیں کیا،خراب میٹرز کی تعداد 3لاکھ 50ہزار سے تجاوز کرگئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف

میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمات

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس