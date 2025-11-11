صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برائلر گوشت کی اونچی اڑان،مزید 22روپے کلو مہنگا

  • لاہور
برائلر گوشت کی اونچی اڑان،مزید 22روپے کلو مہنگا

چھ روز میں برائلر مرغی کی قیمت میں87روپے کا ریکارڈ اضافہ

لاہور(آئی این پی)شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت مزید22روپے اضافے سے 504روپے ،زندہ برائلر مرغی کی قیمت 15 روپے اضافے سے 348روپے کلو جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 344روپے فی درجن کی سطح پر رہی ۔ چھ روز میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں مجموعی طو ر پر87روپے اضافہ ہوا ہے ۔اوپن مارکیٹوں میں کئی مقامات پر دکاندار پرچون میں فی انڈا 30روپے کے تناسب سے 360روپے درجن جبکہ برائلر گوشت 30روپے کلو زائد قیمت پر فروخت کر تے رہے ۔

 

