صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالوں کیلئے ایوارڈز تقریب

  • لاہور
سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالوں کیلئے ایوارڈز تقریب

امید ہے نئے آفیسرز ملکی ترقی میں کردار ادا کرینگے :امجد ثاقب ودیگرکاخطاب

لاہور (سپیشل رپورٹر )چیئرمین اخوت فاؤنڈ یشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا ہے کہ سول بیوروکریسی ریاست کا ستون ہے ، فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ، انہیں انسانیت کی خدمت پر توجہ دینی چاہیے ۔ وہ جناح ایگزیکٹو سروسز اکیڈمی مسلم ٹاؤن میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالے آفیسرز کے اعزاز میں ایوارڈز تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا اورکہاانسان کو اپنے اطمینان کیلئے کام کرنا چاہیے ، میں نے سول سروس کو چھوڑ کر زندگی انسانیت کی خدمت کیلئے وقف کر دی، اخوت فاؤنڈیشن میرا عشق ہے ۔ پیٹرن انچیف جناح ایگزیکٹو سروسز اکیڈمی ڈاکٹر اخلاق شمسی نے کہاہمارا مقصد صرف امیدواروں کو مقابلے کے امتحان کیلئے تیار کرنا ہی نہیں بلکہ انکی تربیت بھی ہے ۔ امید ہے نئے آفیسرز ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس