سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالوں کیلئے ایوارڈز تقریب
امید ہے نئے آفیسرز ملکی ترقی میں کردار ادا کرینگے :امجد ثاقب ودیگرکاخطاب
لاہور (سپیشل رپورٹر )چیئرمین اخوت فاؤنڈ یشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا ہے کہ سول بیوروکریسی ریاست کا ستون ہے ، فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ، انہیں انسانیت کی خدمت پر توجہ دینی چاہیے ۔ وہ جناح ایگزیکٹو سروسز اکیڈمی مسلم ٹاؤن میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنیوالے آفیسرز کے اعزاز میں ایوارڈز تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا اورکہاانسان کو اپنے اطمینان کیلئے کام کرنا چاہیے ، میں نے سول سروس کو چھوڑ کر زندگی انسانیت کی خدمت کیلئے وقف کر دی، اخوت فاؤنڈیشن میرا عشق ہے ۔ پیٹرن انچیف جناح ایگزیکٹو سروسز اکیڈمی ڈاکٹر اخلاق شمسی نے کہاہمارا مقصد صرف امیدواروں کو مقابلے کے امتحان کیلئے تیار کرنا ہی نہیں بلکہ انکی تربیت بھی ہے ۔ امید ہے نئے آفیسرز ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے ۔