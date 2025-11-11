صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ڈویژن 37:ارب کے منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

  • لاہور
لاہور ڈویژن 37:ارب کے منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

شاہراہوں کامعیار ی کام تیزی سے مکمل کیا جائے :صوبائی وزیر صہیب بھرتھ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویژن میں 31شاہراہوں کی تعمیر و توسیع کے 37ارب کے منصوبوں پر کام جاری ہے ۔صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب بھرتھ کی زیرِ صدارت اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور کام کو تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات مل سکیں۔ لاہور میں قائداعظم انٹرچینج سے واہگہ بارڈر تک دو رویہ شاہراہ کی تعمیر جاری ہے ۔ مانگا رائے ونڈ روڈ کی توسیع، صوئے اصل میں اوور ہیڈ برج، بیدیاں اور سندر روڈز پر بھی کام تیزی سے جاری ہے ۔

 

