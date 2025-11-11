ناقص منصوبہ بندی پر دو میگا پروجیکٹس کا ٹکرائو:تبدیلی پر لاگت بڑھنے کا امکان
ایل ڈی اے اور واسا میں کوآرڈینیشن کافقدان ، ریلوے سٹیشن کے سامنے دو ارب سے زائد کے منصوبوں پارک کی اپ گریڈیشن ، واٹر ٹینک کی تعمیر ایک ہی مقام پر جاری پارکنگ والی جگہ پرہی واٹر ٹینک کا چیمبر اور ڈرائی ویل بن رہا، اداروں میں عدم ہم آہنگی سے ڈیزائن تبدیل کرنا وقت کے ضیاع کا سبب ،منصوبے کی رفتار بھی متاثر کرسکتا
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں ناقص منصوبہ بندی پردو میگا پروجیکٹس آمنے سامنے آ گئے ۔ریلوے سٹیشن کے سامنے پارک کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ اور زیر زمین واٹر ٹینک کی تعمیر ایک ہی مقام پر جاری ہے ۔دونوں منصوبے نیسپاک کے تیار کردہ ڈیزائن پر مبنی ہیں مگر اداروں میں کوآرڈینیشن کا فقدان واضح ہے اور شہر کے اہم ترقیاتی مقام پر دو ارب روپے سے زائدکے منصوبوں کا باہمی ٹکراؤ دیکھنے میں آرہا ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ایل ڈی اے کو ریلوے سٹیشن کے سامنے واقع پارک کی اپ گریڈیشن کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ حکم ملتے ہی پارک کی تزئین و آرائش، لینڈ سکیپنگ اور پارکنگ ایریا کے کام کا آغاز کر دیاگیالیکن یہی وہ مقام ہے جہاں واسا پہلے سے زیر زمین واٹر ٹینک تعمیر کر رہا ہے جس کا مقصد پینے کے پانی کو محفوظ بنانا اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا ہے ۔
واٹر ٹینک کیلئے تیار کیا گیا چیمبر اور ڈرائی ویل اسی جگہ پر قائم ہیں جہاں ریلوے سٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے کے تحت پارکنگ ایریا کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ۔دلچسپ امر یہ ہے کہ دونوں منصوبوں کے ڈیزائن نیسپاک نے تیار کیے ہیں مگر اسکے باوجود ایل ڈی اے اور واسا میں کوئی مؤثر کوآرڈینیشن سامنے نہیں آ سکی۔ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی جانب سے پارکنگ کا حصہ اسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں واسا کا چیمبر اور ڈرائی ویل بن رہے ہیں۔اس صورتحال میں یا تو واٹر ٹینک کے چیمبر کو توڑنا پڑے گا یا پارکنگ ایریا کے ڈیزائن میں بنیادی تبدیلی کرنا ہو گی۔دونوں میں سے کوئی بھی فیصلہ اضافی لاگت اور وقت کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے ۔منصوبہ ساز اداروں کے درمیان عدم ہم آہنگی نا صرف منصوبے کی رفتار کو متاثر کرے گی بلکہ شہری سہولیات کے معیار پر بھی سوال اٹھا رہی ہے ۔اگر واٹر ٹینک کا چیمبر برقرار رکھا گیا تو ریلوے سٹیشن اپ گریڈیشن کے پارکنگ ایریا پر سمجھوتہ کرنا پڑے گااور اگر پارکنگ برقرار رکھی گئی تو واسا کو اپنے ڈھانچے میں تبدیلی یا منسوخی کرنا پڑے گی۔شہری ترقی کے دو بڑے منصوبوں کا ایسا تصادم نا صرف منصوبہ بندی کا فقدان ظاہر کرتا ہے بلکہ مستقبل میں فنڈز کے ضیاع اور قانونی پیچیدگیوں کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے ۔