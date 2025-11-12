صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالا شاہ کاکو:بزرگ شہری ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق

  • لاہور
کالا شاہ کاکو:بزرگ شہری ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق

مریدکے ‘کالا شاہ کاکو(نمائندہ دنیا‘نامہ نگار) ریلوے پھاٹک کے قریب کے ریلوے لائن عبور کرنے کے دوران نا معلوم بزرگ مال بردار ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں کے آوازیں دینے کے با وجود بزرگ گوجرانوالہ سے آنیوالی ٹرین کی آواز نہ سن سکا شدید زخمی ہو گیا۔

 ریلوے پھاٹک کے قریب کے ریلوے لائن عبور کرنے کے دوران نا معلوم بزرگ مال بردار ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں کے آوازیں دینے کے با وجود بزرگ گوجرانوالہ سے آنیوالی ٹرین کی آواز نہ سن سکا شدید زخمی ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر