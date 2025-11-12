کالا شاہ کاکو:بزرگ شہری ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق
مریدکے ‘کالا شاہ کاکو(نمائندہ دنیا‘نامہ نگار) ریلوے پھاٹک کے قریب کے ریلوے لائن عبور کرنے کے دوران نا معلوم بزرگ مال بردار ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں کے آوازیں دینے کے با وجود بزرگ گوجرانوالہ سے آنیوالی ٹرین کی آواز نہ سن سکا شدید زخمی ہو گیا۔
