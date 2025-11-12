صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی پر 3ملزم گرفتار

  لاہور
ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی پر 3ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر ) ہڈیارہ پولیس نے منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن کے دوران خفیہ اطلاع پر دوران پٹرولنگ 3منشیات فروش بابر، تنصیر اور ظفر اقبال کو ڈرون کے ذریعے منشیات کی سپلائی کرتے ہوئے ڈرون اور 1کلو ہیروئن اور 560 گرام آئس، ڈرون اور بیٹری سمیت گرفتار کرلیا۔

