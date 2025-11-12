کھڈیاں خاص:لڑائی جھگڑے میں زخمی نوجوان ہسپتال میں دم توڑ گیا
کھڈیاں خاص (نمائندہ دنیا) 24 روز قبل لڑائی جھگڑے میں شدید زخمی ہونے والے نوجوان محمد ناظم ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ 19 اکتوبر کو گائوں ۔۔۔
صاحبنی والا کے رہائشی محمد انور کا بیٹا 22 سالہ محمد ناظم دوستوں کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ ساجد، عدیل اور مبین عاشق نے اسلحہ اور ڈنڈوں سے حملہ کر کے نوجوان پر تشدد شروع کر دیا۔ والدہ ثریا بی بی نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی تو ملزموں نے ان پر بھی ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ محمد ناظم کو جنرل ہسپتال لاہور منتقل کیا گیاجو گزشتہ روز دم توڑ گیا/