شیخوپورہ:ڈپٹی کمشنر کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ ،تجاوزات پربرہم
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے شہر میں بیوٹیفکیشن پلان کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا اچانک جائزہ لیا اور چھتری چوک، مین بازار پہنچ گئے ۔ذرائع کے مطابق، ریلوے روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران دو بچ جانے والی دکانیں۔۔۔
، بازاروں میں تجاوزات اور پیرافورس اہلکاروں کی غیر موجودگی دیکھ کر ڈپٹی کمشنر شدید برہم ہوئے ۔ انہوں نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی، ایس ڈی او پیرافورس، ڈی او پی اور ایکسین واپڈا کو سختی سے سرزنش کی۔سرزنش کے بعد میونسپل کمیٹی کے عملے نے فوری طور پر ریلوے روڈ پر دکانوں کی مسماری شروع کی جبکہ پیرافورس کے عملے کے ساتھ مل کر پورا دن مین بازار اور ملحقہ بازاروں کا دورہ کیا ۔ ڈپٹی کمشنر نے ایس ڈی او پیرافورس اور سی او میونسپل کمیٹی کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا بھی حکم دیا۔