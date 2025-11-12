سلنڈر دھماکے کے متاثرین کا قانونی کارروائی سے انکار
لاہور (کرائم رپورٹر )ہربنس پورہ کے علاقے گیس لیکیج سے گھر میں سلنڈر دھماکے کے متاثرین کا قانونی کارروائی سے انکار ۔ ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ہربنس پورہ کے علاقے میں گیس لیکیج سے گھر میں دھماکے کے واقعہ کے متاثرہ خاندان نے قانونی کارروائی سے انکارکردیا۔اس حوالے سے انہوں نے عدالت میں کارروائی نہ کرانے بارے بیان جمع کرادیا، متاثرین کا کہنا تھا کہ واقعہ محض حادثہ ہے ،قانونی کارروائی نہیں چاہتے ہیں ،پولیس کے مطابق حادثے میں ماں بیٹے سمیت 3افرادجاں بحق ،7زخمی ہوئے ، زخمیوں میں جھلسنے والی تین خواتین بھی شامل ہیں، جن کا علاج میو اور سروسز ہسپتال میں جاری ہے ۔