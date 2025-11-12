خواتین کالج ٹاؤن شپ میں علامہ اقبال ؒ بارے تقریب
لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برا ئے خواتین ٹاؤن شپ لاہور میں یوم اقبال کے سلسلہ میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔
جس کے مہمان خصوصی سابق سربراہ شعبہ فارسی ایف سی کالج ،معلم ٹاؤن شب کالج، نامور شاعر، مصنف پروفیسر ڈاکٹر آغا مزمل تھے جبکہ اس موقع پر کالج پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عنبرین جاوید ،وائس پرنسپل ڈاکٹر اسما راشد ،صدر شعبہ اردو سعشہ خان ،ڈاکٹر سعدیہ نور ،ڈاکٹر فوزیہ،ڈاکٹر عاصمہ وقار، شازیہ نورین،عاصمہ اشفاق ، عنبرین اشرف ، زوبیہ، عظمیٰ سمیت مختلف ڈسپلن کے فیکلٹی ممبران اور طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی ۔