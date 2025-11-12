صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس فاروق حیدر کی ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت سے معذرت

  • لاہور
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے جوا ایپ کی تشہیر کے معاملے میں یوٹیوبر سعد الرحمن عرف ڈکی بھائی کی ضمانت کی۔۔۔

 درخواست پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو ارسال کردی ۔لاہور ہائیکورٹ میں ملزم سعد الرحمن عرف ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت دائر کی درخواست میں این سی سی آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ،وکیل نے مؤقف اختیار کیاکہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے جوئے کی ایپ کے پروموشن کے مقدمے میں ضمانت دائر کر رکھی ہے ۔

 

