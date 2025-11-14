نوجوان نے خود کو فائرمارکر زخمی کرلیا
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں ماڑی میں نوجوان نے خود کو فائرمارکر زخمی کرلیا ۔نارنگ کے نواحی گاؤں لدھیکے کا رہائشی عدنان جو ماڑی میں موجود تھا والد اﷲ دتہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی جس پر وہ طیش میں آگیااور اپنے آپ کو پسٹل سے گولی مار کر زخمی کرلیا ۔
نواحی گاؤں ماڑی میں نوجوان نے خود کو فائرمارکر زخمی کرلیا ۔نارنگ کے نواحی گاؤں لدھیکے کا رہائشی عدنان جو ماڑی میں موجود تھا والد اﷲ دتہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی جس پر وہ طیش میں آگیااور اپنے آپ کو پسٹل سے گولی مار کر زخمی کرلیا ۔