رشوت لیکر اغوا کے جھوٹے مقدمہ پر3پولیس افسر گرفتار
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ سبزی منڈی میں رشوت لیکر اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے ،شہری سے زبردستی اشٹام پیپر پر دستخط اور جبراً رقم وصول کرنیوالے ایس ایچ او ،سب انسپکٹر اور اے ایس آئی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کردیا گیا۔
سی پی او ایاز سلیم نے معاملہ سامنے آنے پر نوٹس لیکر ایس پی آپریشنز غیور احمد کو انکوائری آفیسر مقرر کیا۔ جبکہ انکوائری میں الزام ثابت ہونے پر انسپکٹر لقمان،سب انسپکٹر غلام فرید اور اسے ایس آئی خالد قصور وار پائے گئے ،سی پی او کے حکم پر تینوں کو تھانہ سبزی منڈی کی حوالات میں بند کرکے مقدمہ بھی درج کرلیا گیا۔