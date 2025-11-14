صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق وائس چیئرمین پریس کلب عبدالحمید بھٹی کے گھر چوری

  • لاہور
سابق وائس چیئرمین پریس کلب عبدالحمید بھٹی کے گھر چوری

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ بھکھی کے علاقہ شاہین ولاز فیزii میں چوروں کے گروہ نے گذشتہ اعلیٰ الصبح سابق وائس چیئرمین پریس کلب عبدالحمید بھٹی کے گھرکی عقبی سائیڈ سے داخل ہوکر۔۔۔

 انکے بیٹے انجینئر جنیدحمید بھٹی کے کمرہ سے 62ہزارروپے نقدی ، قیمتی موبائل فون،لیپ ٹاپ ودیگرسامان چوری کرکے فرار ہوگئے بھکھی پولیس نے مقدمہ تودرج کرلیاہے مگرابھی تک چوروں کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی بتایاگیا ہے کہ انجینئرجنید حمید بھٹی لیپ ٹاپ پر اپناکام مکمل کرکے اپنے کمرہ میں ابھی سویا ہی تھا کہ چوروں کے گروہ نے عقبی دیوار سے دوسری منزل میں داخل ہوکرانکے کمرہ سے مذکورہ سامان چوری کرلیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ