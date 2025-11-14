سابق وائس چیئرمین پریس کلب عبدالحمید بھٹی کے گھر چوری
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ بھکھی کے علاقہ شاہین ولاز فیزii میں چوروں کے گروہ نے گذشتہ اعلیٰ الصبح سابق وائس چیئرمین پریس کلب عبدالحمید بھٹی کے گھرکی عقبی سائیڈ سے داخل ہوکر۔۔۔
انکے بیٹے انجینئر جنیدحمید بھٹی کے کمرہ سے 62ہزارروپے نقدی ، قیمتی موبائل فون،لیپ ٹاپ ودیگرسامان چوری کرکے فرار ہوگئے بھکھی پولیس نے مقدمہ تودرج کرلیاہے مگرابھی تک چوروں کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی بتایاگیا ہے کہ انجینئرجنید حمید بھٹی لیپ ٹاپ پر اپناکام مکمل کرکے اپنے کمرہ میں ابھی سویا ہی تھا کہ چوروں کے گروہ نے عقبی دیوار سے دوسری منزل میں داخل ہوکرانکے کمرہ سے مذکورہ سامان چوری کرلیا ہے۔