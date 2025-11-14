پھول نگر میں 13 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی
ڈیڑھ ماہ سے 10 ملزم گھر آتے اور بیٹی سے زیادتی کرتے رہے ، والد ملزموں کے خلاف مقدمہ درج گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل
قصور(خبرنگار)پھول نگر میں 13 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی، بچی کے والد منظور نے تھانہ میں درخواست دی کہ جب وہ اور اس کی اہلیہ کام پر ہوتے تھے تو عرصہ ڈیڑھ ماہ سے 10 ملزم گھر آتے اور اس کی بیٹی سے زیادتی کرتے رہے جس کے حاملہ ہونے کی تصدیق بھی ہوئی ہے ۔ ملزموں میں نعیم، سلیم، احمد رضا، فرحان، رافع حیدر، ابرار، نعمان، شاہ زیب، عظمت اور شعبان شامل ہیں۔ پولیس نے والد کی درخواست پر تمام ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے فوری گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔